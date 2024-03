'Gênio de Uberlândia' que teria visto erro em urnas nega apelido e fraude

Balbino disse que apenas categorizava informações em gráficos e tabelas e que cabia aos responsáveis pelo instituto analisar o material. Acrescentou "que não tem expertise matemática, nem mesmo em matéria referente a urnas eletrônicas".

Nunca se nomeou como 'gênio de Uberlândia' e não teve nenhuma genialidade no que fez.

Trecho de depoimento de Eder Balbino à PF

Questionado se viu algum indício de fraude na eleição, Balbino disse que não.

Elo com argentino que propagou fake news

Balbino disse que não conhece o influenciador argentino Fernando Cerimedo, que propagou notícias falsas sobre a lisura do processo eleitoral no Brasil. Amigo da família Bolsonaro, o argentino viralizou ao divulgar um suposto dossiê com informações falsas sobre a apuração das eleições brasileiras.

Em setembro do ano passado, o UOL já havia revelado que Mauro Cid havia narrado à PF, no âmbito de seu acordo de colaboração, que Bolsonaro consultou os comandantes das Forças Armadas sobre um plano de golpe de Estado, após perder as eleições de 2022. Naquele conjunto de depoimentos, Cid afirmou que os comandantes da Aeronáutica e do Exército se opuseram à trama.