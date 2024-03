Caso Robinho: Corte que vai analisar pena por estupro tem só 3 mulheres

Um grupo de juristas entende, com base no artigo 9 do Código Penal, que o STF não poderia simplesmente validar a decisão da justiça italiana porque o processo teria que ser refeito no Brasil. Outra ala entende que a legislação brasileira autoriza a execução de pena com base em um artigo da Lei de Migração, que alterou, indiretamente, o Código Penal.

Por ser cidadão brasileiro, Robinho não pode ser extraditado para a Itália para cumprir a pena lá. Seus advogados já pediram que o governo italiano fosse intimado a apresentar uma cópia integral do processo e a tradução, o que foi negado pela Corte Especial. Também alegam que a investigação utilizou procedimentos considerados ilegais no Brasil.

O Ministério Público Federal entende que o pedido de homologação de sentença cumpriu todos os requisitos legais.