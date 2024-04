Valdemar Costa Neto vê risco de apoio a Brazão para campanhas para prefeito

De olho nas eleições municipais, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vê um prejuízo maior do que um benefício se o partido apoiar a soltura do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ).

A meta do partido é eleger mil prefeitos neste ano. A manutenção da prisão do deputado está sendo discutida na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça da Câmara) e a expectativa é que seja levada ao plenário ainda hoje.

Na noite de terça-feira (9), integrantes da legenda decidiram fechar questão para a não manutenção da prisão de Brazão —ou seja, o partido dá uma orientação e quem não seguir pode ser punido pela legenda.