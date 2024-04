Lira deve segurar PEC das Drogas, e STF segue sem previsão de retomar ação

Os senadores colocaram a proposta para ser votada depois que o STF (Supremo Tribunal Federal) começou a julgar um processo no qual poderia justamente definir uma diferenciação entre quem faz tráfico e uso de drogas. O julgamento foi interrompido por pedido de vista. Não há data para voltar a ser analisado.

STF pode manter julgamento mesmo se PEC passar

Mesmo se o Congresso aprovar a PEC das Drogas, o STF tem a prerrogativa de continuar analisando o processo, no qual discute fazer uma diferenciação entre usuário e traficante de maconha. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que deve devolver até junho. Depois, cabe ao presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, agendar o tema, mas não há previsão para que isso ocorra.

A PEC valeria para o futuro, a partir do dia em que for promulgada. O caso que está no Supremo é um recurso referente a uma prisão feita em 2015. Os ministros podem seguir discutindo as regras que estavam em vigor naquele momento e que valeram até a PEC ser aprovada.

Os magistrados discutem a aplicação de um artigo da Lei de Drogas que prevê sanções alternativas —como medidas educativas, advertência e prestação de serviços— para compra, porte, transporte ou guarda de drogas para consumo pessoal.

Uma ala dos ministros entende que é possível estipular que não cabe prisão para quem estiver com uma pequena quantidade de maconha —as discussões variaram entre 10 e 60 gramas. Isso evitaria a superlotação das cadeias e protegeria a população mais pobre, já que os dados de política penal no Brasil mostram que jovens negros são a maioria dos punidos em casos envolvendo porte de drogas, enquanto brancos e ricos não recebem punição.