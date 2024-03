STJ cogita mandar prender Robinho por estupro, dizem ministros

Integrantes do colegiado também dizem acreditar que haverá maioria de votos para determinar a prisão do jogador. Isso poderia acontecer por meio de uma ordem determinada pelo próprio STJ ou por determinação para que um juiz de primeira instância expeça o mandado de prisão.

O primeiro voto será o do relator, Francisco Falcão. Integrantes da Corte Especial afirmam crer que o colega apresentará um voto rígido, já com a orientação para a execução da pena.

Um ministro do colegiado afirmou que a transferência da execução da pena para o Brasil deve ser definida sem maiores polêmicas. Segundo ele, isso pode ser feito se observadas algumas normas, entre elas: o ato punido deve ser considerado crime no Brasil, a pena aplicada não pode ser superior ao máximo previsto na lei brasileira e as normas de progressão do regime devem ser nacionais.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela participação em um estupro coletivo. A vítima disse que foi embriagada e abusada sexualmente por seis homens enquanto estava inconsciente. Os advogados dele alegaram que a relação foi consensual. Robinho também foi condenado a pagar uma indenização à vítima no valor de 60 mil euros (cerca de R$ 323 mil).