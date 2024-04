Caso Evaldo: Presidente não vê descrédito se STM absolver militares

Questionado pela coluna se o Exército vai ficar em descrédito perante a opinião pública, Camelo disse que não.

"De maneira alguma. Nós vamos fazer Justiça. Somos 15 ministros. Estamos trabalhando, estudando profundamente. De um modo geral, a imprensa conhece superficialmente o que aconteceu. Mas vamos nos aprofundar e nós com certeza faremos justiça. Independente do resultado, nós sairemos com a maior credibilidade. Eu tenho a certeza, independente do resultado que acontecer", afirmou. Camelo participou de solenidade em Brasília.

[As pessoas em geral] Acham que há corporativismo [nas Forças Armadas]. Há justiça. A gente faz justiça, independente da opinião. Nao estamos para agradar a opinião pública, nem para agradar ninguém. Nós estamos ali para ajudar e fazer justiça de ambos os lados, quer seja com militar, quer seja com civil. Então nós estamos estudando profundamente aqui detalhadamente, para que a gente faça a justiça", acrescentou. Francisco Joseli Parente Camelo, presidente do STM

Relembre o caso

Em 2019, oito militares dispararam 257 dos quais 82 acertaram o carro da família de Evaldo, que morreu na hora. O carro dele teria sido confundido com o de traficantes.

O catador de latas foi ferido ao tentar ajudar a família e morreu depois do ataque. A família Evaldo estava a caminho de um chá de bebê quando teve o carro fuzilado.