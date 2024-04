Governo recupera R$ 2 mi e suspeita de cooperação de servidores em invasão

Ao longo do mês, alguns gestores perceberam "coisas estranhas" no sistema, como ordens com numeração errada ou que não tinham correspondência com o processo administrativo.

Servidores interromperam as medidas e procuraram a secretaria do Tesouro Nacional, e ficou claro que houve uma queda de credenciais dos gestores, afirma um dos responsáveis pelo pagamento de um dos sistemas federais.

Na noite de sexta (19), o Ministério da Gestão enviou um alerta geral para os operadores dos órgãos, no qual informava ter "verificado a tendência de aumento do número de credenciais válidas comercializadas de modo ilícito, com o objetivo de possibilitar acesso indevido e, como consequência, permitir outras ações maliciosas como disseminação de phishing, malwares, movimentação lateral e ataques de maior proporção, como Ransomware, por exemplo".