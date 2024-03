Ação sobre foro privilegiado no STF impacta caso Marielle

Impacto sobre caso Marielle

Preso desde domingo, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) é apontado pela PF como mandante do assassinato de Marielle. O crime, em 2018, ocorreu quando ele era vereador no Rio. O cargo não tem foro privilegiado.

Sua defesa sustenta que ele é inocente e que, independentemente dos rumos da investigação, Brazão não deveria estar sob a alçada do Supremo porque o crime ocorreu antes que ele se tornasse parlamentar.

"O crime foi praticado em 2018 e o deputado assume em 2019. Os supostos fatos reveladores de obstrução de justiça não têm nenhuma relação com o mandato, são anteriores, de modo que há um vazio do ponto de vista da competência do STF", disse o advogado Cleber Lopes de Oliveira, que defende Brazão, durante sessão na Câmara.

O entendimento foi diferente para a Primeira Turma do STF (composta por cinco ministros), que referendou a prisão de Brazão.

Agora, para sanar essas e outras dúvidas, os 11 ministros do STF voltam a discutir os limites do foro privilegiado.