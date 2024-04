Defensor da cloroquina, Musk se reuniu com Bolsonaro em 2022

Bolsonaro abraçou a causa e defendeu a cloroquina até o fim da pandemia, mesmo após cientistas afirmarem que o tratamento é ineficaz para combater o vírus.

Satélite na Amazônia

À época da viagem ao Brasil, Musk negociava a operação de satélites de órbita baixa no Brasil. Segundo s gestão Bolsonaro, a internet via satélite na Floresta Amazônica ajudaria a detectar o desmatamento ilegal.

No entanto, o efeito foi o oposto. No ano passado, o UOL mostrou que as antenas da empresa têm sido vendidas até para garimpos ilegais na Amazônia, o que é considerado um novo obstáculo no combate ao crime pelos ambientalistas.

Depois da reunião com o empresário em São Paulo, Bolsonaro usou uma metáfora repetida em diferentes ocasiões ao longo de seu governo para se referir à relação com Musk: "É o início de um namoro. Tenho certeza de que vai acabar em casamento brevemente".

Com a crise instalada no fim de semana por causa dos ataques de Musk ao ministro do STF Alexandre de Moraes, o governo informou que os contratos podem ser revistos.