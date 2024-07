Lula lança aliança contra fome com metade de custos pagos pelo Brasil

O presidente Lula (PT) lançou hoje (24) uma iniciativa batizada de Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, com o objetivo erradicar a extrema pobreza no planeta. Relatório sobre a segurança alimentar no mundo divulgado nesta manhã mostra que a fome atinge 8,4 milhões no Brasil.

A estimativa do governo é que a manutenção da Aliança custará entre US$ 2 milhões e US$ 3 milhões por ano desde o lançamento até 2030 e terá duas sedes, em Brasília e outra em Roma, na FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).

Lula anunciou que o Brasil vai arcar com metade desses custos para manter o projeto. A estimativa do ministro Wellington Dias é que o país desembolse algo em torno de US$ 9 milhões a US$ 10 milhões até 2030. O restante, afirmou, será pago por países dispostos a colaborar.