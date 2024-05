Datafolha tem Boulos com eleitor cativo do PT; equipe projeta 'efeito Lula'

A pesquisa Datafolha sobre a corrida pela prefeitura de São Paulo divulgada nesta semana projeta Guilherme Boulos (PSOL) ainda dentro das intenções de voto do eleitorado cativo do PT. Historicamente, a legenda conta com cerca de 30% dos eleitores — após essa barreira é que se considera que o candidato furou a bolha.

Boulos aparece na liderança em empate técnico com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). No cenário mais completo da pesquisa, Boulos tem 24% e Nunes 23% das intenções de voto, em empate técnico.

Enquanto Nunes tem a máquina pública a seu favor para construir sua reeleição, a campanha de Boulos aposta na relação histórica do candidato com grupos em situação de vulnerabilidade e no fortalecimento do nome do deputado a partir da entrada de seu principal cabo eleitoral na campanha: o presidente Lula.