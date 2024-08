Pauta ambiental é oportunidade para oposição nos municípios, diz professor

Ainda assim, Couto diz que o impacto da crise climática pode ser explorado pelos candidatos mesmo sem ser trazido espontaneamente pelos eleitores ou que não apareça nas pesquisas feitas pelos partidos.

"Muitas vezes a oferta cria a demanda", afirma. "É uma oportunidade para quem esteja na oposição a nível local vocalizar esses assuntos, pegar esses eventos da conjuntura."

Impacto nas cidades

Como mostrou a coluna, é na pauta municipal que a questão ambiental mais faz diferença no dia a dia da população, mas, historicamente, o tema não está no centro das discussões eleitorais. Porto Alegre é exceção: a campanha na cidade está sendo dominada pela tragédia que destruiu o Rio Grande do Sul em maio. A capital gaúcha foi alagada após falhas no sistema de prevenção.

Para Maria Netto Schneider, diretora do ICS (Instituto Clima e Sociedade), o tema fica à margem dos debates "por falta de capacidade de entendimento de que esses desastres ocorrem por falta de preparação das cidades e pela falta de infraestrutura adaptada".

Cláudio Couto, da FGV, diz que o político que se identifica com a questão climática pode trazer o problema sob o ponto de vista do discurso, na mesma linha do que é feito com a pauta de costumes: ainda que o aquecimento global não vá ser resolvido naquela cidade, o candidato se associa ao tema. "Assim como tem candidatos que levantam pautas morais sob ponto de vista simbólico."