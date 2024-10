CGU notifica Aneel sobre auditoria de ações contra Enel em SP

No ofício, o ministro Vinícius Carvalho informa que o secretário de Controle Interno da pasta vai acompanhar as salas de situação ou de emergência instaladas pela Aneel para discutir o atendimento das regiões ainda impactadas pelas interrupções; vai participar de reuniões sobre o tema realizadas pela agência; e participar de visitas conduzidas pela Aneel para fiscalizar o trabalho da Enel no apagão dos últimos dias.

A CGU também pediu para a Aneel compartilhar "todas as informações relevantes recebidas ao longo do processo de apuração dos incidentes, ocorridos em 2023 e neste mês".

A Aneel deverá designar um servidor para fazer a interlocução com a equipe de auditoria.

Ao fim dos trabalhos, a CGU vai produzir um relatório de auditoria, que será encaminhado à Aneel "e, conforme o caso, às demais autoridades competentes".

Mais cedo, o ministro disse em entrevista coletiva que é inadmissível que um apagão aconteça duas vezes. Ele reforçou que vivemos em um momento de transição climática e eventos extremos tendem a acontecer cada vez mais. "As agências reguladoras devem estar municiadas e garantir que cidadãos e cidadãs sejam adequadamente respeitados em seus direitos", afirmou.

A CGU é o órgão de controle interno do governo federal, responsável pela fiscalização das agências reguladoras, como a Aneel, e negou que isso possa ser visto como interferência na agência.