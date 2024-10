Resultado do PL no segundo turno desaponta Valdemar

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez alguns prognósticos errados e acabou desapontado com o desempenho de seu partido no segundo turno das eleições neste domingo. De 15 capitais em disputa, candidatos do partido estavam em nove. O PL conquistou duas, menos do que a cúpula da legenda esperava.

Às vésperas do segundo turno, Valdemar dizia a interlocutores que estava "preocupado".

Em contrapartida, ele já havia jogado a toalha em alguns locais e errou a avaliação. Valdemar considerava que seria difícil para a candidata do partido em Aracaju, Emília Correia, sair vitoriosa. Ela venceu com margem significativa: 57,46% dos votos.