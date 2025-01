Brasil precisa lidar com militar na política após 8 de Janeiro, diz Gilmar

A politização das Forças Armadas e a falta de legislação que impeça militares de concorrer a cargos públicos estão na essência do movimento que culminou com os atos na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. E, passados dois anos da tentativa de golpe de Estado, o Brasil precisa lidar com os militares na política. A avaliação é do ministro Gilmar Mendes, decano do STF (Supremo Tribunal Federal).

"A presença de militares na política continua sem resposta", disse Gilmar à coluna. "Até agora não houve reação devida em relação aos problemas que talvez sejam a causa" dos atos de 8 de janeiro, diz o ministro.