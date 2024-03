Pai de Lira promete megashow com verba do Turismo no pré-eleição

Em um evento para anunciar a construção de casas em Barra de São Miguel na última sexta-feira (1º), Benedito explicou que foi comunicado pelo ministro do Turismo que o show seria um "presente" para o município.

"Nós já recebemos um presente. Vou deixar claro aqui para os gafanhotos não dizerem que isso é com dinheiro da mala. Não. Tivemos aqui ultimamente o deputado Arthur (Lira), o deputado Elmar (Nascimento), da Bahia."

"Um dia recebo uma ligação do ministro do Turismo (Celso Sabino, do União Brasil). Ele disse que estava mandando um presente para Barra de São Miguel", afirmou, antes de anunciar as atrações.

Procurado pelo UOL, Lira disse que não destinou recurso de emendas suas ao evento. Elmar Nascimento (União-BA) não respondeu.

No dia 1/8, a previsão é haver uma apresentação dos artistas de forró Luan Estilizado, Zezo e Raí Saia Rodada, segundo o prefeito. Já no dia 2/8, as apresentações ficarão por conta de Bell Marques, ex-vocalista do Chiclete com Banana, e do pagodeiro Leo Santana.

Ainda não há contrato publicado no Diário Oficial do município com as produtoras dos artistas. O Ministério do Turismo disse que ainda está avaliando a proposta para a realização do evento.