TCU decide que deputado pode, sim, usar táxi aéreo clandestino

O TCU (Tribunal de Contas da União) decidiu que parlamentares não são responsáveis pela contratação de serviços de táxi aéreo clandestino, ou seja, sem autorização da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para operar.

A Corte analisou a questão após uma representação do Ministério Público Federal no Rio Grande de Sul, que questionou se deputados devem responder por irregularidade quando usam a verba indenizatória da Câmara dos Deputados com essas empresas.

Auditores do tribunal verificaram 220 despesas com táxi aéreo irregular no período de 2017 a 2021, com valor total de R$ 1,2 milhão, demonstrando que se trata de uma prática corriqueira na Câmara.