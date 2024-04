Réus por organização criminosa mantêm contratos milionários com governo

Esses contratos tiveram fim, mas, em 2022, no final do governo Jair Bolsonaro, a Codevasf voltou a contratar a Alforge para a segurança do Pisf (Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional).

O contrato, de R$ 18,3 milhões por ano, prevê mais de 200 vigilantes e equipamentos de segurança para 57 postos nos canteiros de obras da Codevasf, e está vigente até hoje.

Outros contratos

Além da Codevasf, a empresa recebeu recentemente também por serviços de vigilância prestados ao ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), o Instituto Federal de São Paulo e a Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Todos os contratos são posteriores às operações da PF e à investigação da Controladoria-Geral da União sobre as irregularidades cometidas pela empresa.

No governo de Pernambuco, há pagamentos para a empresa vindo da Agência de Desenvolvimento Econômico, Empresa de Turismo de Pernambuco, Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife, Companhia Pernambucana de Saneamento, entre outros.