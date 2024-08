Ministério liberou R$ 162 milhões em 'emenda em branco' na mira do STF

Procurada, a pasta não informou se se trata de erro formal ou não e não quis responder se as emendas "em branco" serão canceladas.

A liberação de R$ 162 milhões, com orçamento da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, foi liberada com dois empenhos do ministério para si próprio em 18 e 19 de julho deste ano.

A resposta do ministério ao UOL foi a seguinte: "Trata-se de ajustes de empenho orçamentário interno, porém em correção, que seria realizado. Logo próximo à data, ocorreu o impedimento do STF para movimentações e empenho de dotações de RP 8 - Emenda de comissão. Assim ficamos impossibilitados de realizar os ajustes e cancelamento dessa nota de empenho até definição do STF em curso".

Traduzindo: o ministério não informa se vai ou não cancelar as emendas sem destinatário.

A verba que o ministério reservou serve para aquisição de equipamentos agrícolas, uma das modalidades preferidas pelo Congresso para atender bases eleitorais dos parlamentares.

Procurado, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), presidente da comissão que indicou a verba usada pelo ministério no empenho "em branco", não respondeu até a publicação dessa reportagem.