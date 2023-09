O Mundial de 2026 será realizado em três países, Estados Unidos, Canadá e México, com número recorde de seleções: 48. A estreia do técnico Fernando Diniz no comando dos jogos da seleção masculina acontece poucos dias depois de uma troca da guarda na seleção feminina, em que Arthur Elias substituiu Pia Sundhage.

Em Brasília, o governo Lula planeja um festão cívico no 7 de Setembro, feriado nacional, com expectativa de reunir 30 mil pessoas para o desfile na Esplanada dos Ministérios. O presidente vai discursar na tribuna de honra, onde são aguardados cerca de 200 convidados. Depois do desfile, tem homenagem às Forças Armadas diante do Museu Nacional. Com segurança reforçada, vias da Esplanada estarão bloqueadas desde a véspera. Na quinta ainda, Lula viaja para a cúpula do G-20, na Índia.

Depois do susto bom. O Banco Central divulga na segunda (4) o relatório Focus com projeções para a taxa Selic, inflação, PIB e dólar, ainda sob o impacto da reviravolta nas expectativas. O IBGE divulgou na sexta (1º) que o PIB brasileiro cresceu 0,9% no segundo trimestre, com a ajuda de setores como indústria (0,9%) e serviços (0,6%), com bom desempenho. O consumo das famílias aumentou 0,9%, e a economia andou para a frente. No sábado (2), o ministro Fernando Haddad destacou o papel do Congresso e projetou crescimento de 3% neste ano.

Desenrola com pressa. Em semana mais curta, com feriado, um ato editado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), obriga a presença de parlamentares em sessões convocadas para a segunda (4). Lira quer votar em breve o projeto de lei sobre o Desenrola Brasil, do governo federal.

Luisa Stefani está nas quartas de final. Os campeões do US Open serão conhecidos no próximo final de semana. Em Saque e Voleio, Alexandre Cossenza apresenta os competidores das oitavas de final masculinas, entre eles Djokovic, Alcaraz, Tommy Paul, Stricker e Tiafoe. O tênis brasileiro segue representado em duas duplas femininas: no sábado (2), Luisa Stefani e Jennifer Brady derrubaram uma pedreira, venceram novamente no domingo (3) e estão nas quartas; Bia Haddad e a bielorrussa Victoria Azarenka jogam as oitavas de final na segunda (4).