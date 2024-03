Receita Federal começa a receber as declarações do IR na sexta

Já o limite para os rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte mudou de R$ 40 mil para R$ 200 mil, entre outras alterações. Veja quais. A declaração pré-preenchida e o download do Programa Gerador de Imposto de Renda estarão disponíveis na sexta, segundo a Receita.

DOMINGO, 10

A semana está começando com a festa do Oscar em Los Angeles, e o UOL faz live com a cobertura minuto a minuto, a partir das 19h45, com Roberto Sadovski, Flavia Guerra, Fernanda Talarico e Luiza Brasil. Veja a lista dos indicados e os destaques em Splash.

SEGUNDA, 11