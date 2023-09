Os olhares atentos e curiosos de diversos estrangeiros que aportaram em Salvador, ao longo do século 19, demonstram como as joias compuseram a imagem de muitas africanas e afrodescendentes na Bahia. Em 1802, o comerciante inglês, Thomas Lindley, afirmou que as mulheres negras dessa província enfeitavam-se "ao pescoço com cadeias de ouro, que ficam pendentes. Têm elas geralmente de uma a três jardas de comprimento e são de três ou quatro voltas, contendo, dependurados, um crucifixo (ou Agnus Dei), um santo ou dois escapulários quadrados e de ouro, com querubins, etc., entalhados ou em relevo, e que se abrem como se fossem medalhões".

Neste mês de setembro, a Coluna Presença Histórica debaterá sobre os diversos aspectos da cidadania. Este texto analisa a atuação daquelas que historicamente mais estiveram distantes da condição de cidadãs no Brasil: as mulheres negras. As jóias, adornos que têm ocupado o noticiário nacional nas últimas semanas em contextos escusos, já simbolizaram os esforços de escravizadas, libertas e livres em suas lutas pela liberdade, espaço social mais próximo da cidadania que poderiam conquistar, apesar de muitas precariedades. Uma pessoa cidadã é, sobretudo, um indivíduo munido de direitos, qualificação que a Constituição imperial de 1824 reservou somente aos homens livres e libertos (ainda que parcialmente), desde que nascidos no Brasil.

Em meados daquele mesmo século 19, o vice-cônsul britânico, James Wetherel, registrou que viu mulheres "pretas" com "os braços cobertos por pulseiras de coral e ouro, contas etc., o pescoço carregado com correntes e as mãos com anéis". Anotou ainda, sobre uma, em especial, que usava "seu traje de feriado, visitando os amigos, com as mãos cobertas de anéis, e o pescoço e os pulsos carregados de correntes de ouro maciço". Eram o que passaram a ser conhecidas como "jóias de crioulas", em referência às afrodescendentes nascidas no Brasil e que, aparentemente, eram as que mais detinham tais ornamentos.