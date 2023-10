Não foi à toa, que desde 1870 Castro Alves, crítico ferrenho do tráfico de pessoas africanas e da escravidão, escreveu em sua obra "O Navio Negreiro": "Auriverde pendão de minha terra, / Que a brisa do Brasil beija e balança, / Estandarte que a luz do sol encerra" ao relatar a bandeira do Império do Brasil que tremulava sobre um navio negreiro. Com esta cena, o famoso poeta baiano sublinhava a responsabilidade do Estado e todo o seu aparato - inclusive os bancos - no financiamento daquele "sonho dantesco", como denominou o comércio de seres humanos.

Em suas investigações sobre o comércio de escravizados na província do Rio de Janeiro, ao longo da segunda metade do século 19, o historiador Robert Slenes afirma que "na década de 1870, o Banco do Brasil e outros bancos abriram ou ampliaram suas carteiras hipotecárias, oferecendo empréstimos [aos fazendeiros escravistas fluminenses] a longo prazo com taxas de juros substancialmente abaixo das cobradas em outras circunstâncias". Este historiador avaliou que "o impacto desses bancos sobre o mercado de crédito local foi muito significativo". Isso envidencia o ímpeto desse banco em investir na escravidão até pouco tempo antes da abolição. Ainda segundo Slenes, só em 1884, quatro anos antes do 13 de maio, que o Banco do Brasil "suspendeu por tempo indefinido sua concessão de empréstimos hipotecários aos fazendeiros".

A suspensão desses empréstimos advinha do fato de que já se tornava arriscado demais conceder créditos a homens que baseavam significativa parte das suas fortunas em seres humanos escravizados. Justamente em 1884, a pressão de cativos e abolicionistas sobre o parlamento fez com que Manuel Pinto de Souza Dantas, enquanto primeiro-ministro, tentasse conduzir mais uma lei emancipacionista, causando insegurança às instituições de crédito, como o próprio Banco do Brasil.

Este inquérito por si só já é uma conquista na medida em que propõe um debate urgente, público e franco sobre o passado nacional escravista, responsável pela economia do país, mas também pela desigualdade social que lhe é intrínseca. Escancara a necessidade de compreender o papel de instituições tão históricas quanto poderosas ao longo de todo o regime escravista que desumanizou pessoas, separou famílias, humilhou, torturou, criminalizou e assassinou a população negra deste país por quase quatrocentos anos.

O encontro do Brasil consigo mesmo

O tráfico de africanas e africanos, denominado de "infame comércio" pelos seus combatentes, bem como a própria escravidão, movimentaram fortunas, geraram créditos, ergueram palácios, palacetes e edifícios públicos e particulares, financiaram lavouras, expandiram fazendas, robusteceram heranças de famílias vistosas que ainda hoje passam de geração em geração os rendimentos daquelas violentas atividades. O dinheiro oriundo da comercialização da vida de seres humanos continua a robustecer o fosso social que separa ricos e pobres no país.