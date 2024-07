Paes desponta como líder político da 3ª via, já que Lula o faz perder votos

Esses números ajudam a entender um pouco da resistência do prefeito em ceder a vice para o PT, indicação que ainda é cobiçada pelo PSB e pelo PDT. O preferido de Paes para a vaga é o deputado Pedro Paulo (PSD), apesar de um suposto vídeo íntimo que estaria circulando no meio político do Rio.

Se Paes for reeleito e renunciar para tentar o governo do Estado, a prefeitura do Rio pode cair no colo desse vice.

"O Paes não é bolsonarista e nunca vai ter o voto do eleitor raiz do Bolsonaro, mas ele também não pode ser petista, porque senão ele afasta o voto do eleitor que é anti-PT", diz Felipe Nunes, diretor da Genial Quaest. "Ele é o único prefeito que consegue conversar com os dois lados e está se transformando numa alternativa importante para o centro brasileiro."

Vale lembrar que Bolsonaro venceu na capital carioca em 2022, mas que o eleitor bolsonarista raiz deve girar em torno de 25% a 30% dos cariocas.

Esse é o teto estimado para o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que hoje tem apenas 13% das intenções de voto comparado com 49% de Eduardo Paes. Nunes pondera, no entanto, que o eleitor carioca ainda não sabe que Ramagem é o candidato de Bolsonaro.

"Essa deve ser uma eleição em que Ramagem deve crescer a cada pesquisa, mas não o suficiente para ultrapassar Paes", diz.