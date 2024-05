Conspiração sobre o Focus vira meme no mercado: 'o Xandão vem te pegar'

Hoje em grupo de WhatsApp do mercado financeiro circulava um meme: "cuidado, o Xandão vem te pegar". Junto com ele, a notícia da investigação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União para apurar uma suposta manipulação do boletim Focus que estaria afetando as decisões do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central.

A suspeita do procurador é que o comitê vem dando um peso excessivo às estimativas do Focus para a inflação e que as "instituições financeiras podem ter interesse na manipulação do índice para ganhos públicos ou privados indevidos". O tema veio à baila depois de uma reportagem do Valor Econômico sobre o assunto, que citava que a projeção máxima para o IPCA pulou, de repente, para 8%.

É uma teoria da conspiração e tanto. Mas, como toda teoria da conspiração, o problema é provar. A primeira tese é de que os economistas de bancos e corretoras forjariam os números para que suas instituições ganhem dinheiro nos contratos de juros. E é verdade que a legislação brasileira até precisa melhorar na vigilância dessa "chinese wall".