'Senti muito acolhimento. O povo evangélico gosta de mim', diz Nunes

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse à coluna que sentiu "muito acolhimento" e que ficou impressionado com a quantidade de pessoas que participam nesta quinta-feira (30) da Marcha para Jesus. "O povo evangélico gosta muito de mim".

Ele foi o único pré-candidato à prefeitura a se juntar à Marcha. Foi chamado pelo apóstolo Estevam Hernandes ao microfone e disse: "eu amo Jesus Cristo". Católico fervoroso, Nunes frequenta a missa todos os domingos.

Tecnicamente empatado com Guilherme Boulos (PSOL) no eleitorado em geral, Ricardo Nunes lidera entre os evangélicos com 28% das intenções de votos, comparado com 12% do seu adversário, conforme o Datafolha.