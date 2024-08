Nunes escolhe fala de filho de Bruno Covas para iniciar propaganda na TV

Segundo apurou a coluna, o objetivo da campanha é mostrar a "essência" de Nunes e fazer um contraponto com seus adversários: Boulos, que estaria "negando suas origens", e Marçal, que só trabalha com "algoritmos" ao invés de "sentimentos".

Essa é a cena inicial. Nunes também vai destacar os apoios do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro - embora nos últimos dias o vereador Carlos Bolsonaro tenha deixado público um telefonema feito para Marçal.

Com a maior coligação partidária, Nunes tem com 6 minutos e 30 segundos de tempo de TV, seguido por Guilherme Boulos (PSOL) com 2 minutos e 22 segundos. Marçal não tem espaço na televisão, porque seu partido não possui representação suficiente no Congresso.

A campanha do prefeito está apostando na TV para fazer frente a Marçal, que conta com uma rede expressiva de seguidores na Internet e vem subindo nas pesquisas. Datafolha e Quaest mostraram Boulos, Nunes e Marçal empatados tecnicamente.