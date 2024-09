Boulos tenta 'vacina' contra rótulo de invasor com depoimentos do MTST

No debate da TV Gazeta/ Mynews, os demais candidatos se referiram com frequência a Boulos como o "invasor", porque ele já foi líder do MTST e chegou a ser preso em algumas manifestações do movimento.

Boulos tem também a maior rejeição entre os candidatos por causa da imagem de agressivo. Segundo a última pesquisa Datafolha, o candidato do PSOL é rejeitado por 37% dos paulistanos seguido por Pablo Marçal, candidato do PRTB, com 35%.