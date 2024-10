'A camisa é Ricardo Almeida, não rasga fácil', diz Marçal sobre assessor

Ricardo Almeida é um estilista brasileiro e uma camisa social custa cerca de R$ 1.900.

Em vídeo divulgado pela campanha de Ricardo Nunes (MDB), Marçal e o advogado da campanha, Tassio Renam, aparecem mexendo no colarinho da camisa de Medina.

O episódio gravado pelo circuito interno de câmeras do debate do Flow ocorreu logo após Medina dar um soco no marqueteiro de Nunes, Duda Lima.

Nesta segunda-feira (30), Lima disse que não havia dúvidas que o ataque teria sido premeditado. Uma fonte da campanha de Nunes afirmou à coluna que a camisa teria sido rasgada. No vídeo, isso não aparece claramente.

Segundo Marçal, eles abriram o colarinho de Medina para verificar se o peito estava vermelho pelo empurrão que Medina teria sofrido de Duda Lima.

O publicitário conseguiu uma medida restritiva contra Medina na Justiça, que tem que ficar 300 metros afastado dele. Medina não acompanhou Marçal nos debates da TV Record e no UOL/Folha.