Assessor de Bolsonaro, Wajngarten sofre tentativa de roubo de celular em SP

"É inadmissível essa inversão de valores, que um cidadão não possa caminhar nas ruas falando no seu celular e acabe sendo criticado por isso. Defendo uma ampla discussão das penas", afirmou.

O roubo de celulares é um dos temas que vem sendo mais discutidos na campanha para a prefeitura de São Paulo. A capital paulista é a terceira cidade com a maior taxa de roubo e furto de celular do país.

Wajngarten é aliado do prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição. Ele concorre com Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno.