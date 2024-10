Boulos ataca Nunes por apagão, prefeito muda agenda e rebate: 'Oportunista'

Boulos ressalta que o presidente da Aneel foi indicado por Bolsonaro e questiona se Nunes também vai cobrar o seu "aliado". A Aneel é uma agência regulatória com mandato independente.

Aliados de Nunes ironizaram e questionaram se Boulos estava cobrando o próprio governo Lula, já que Silveira é ministro, mas filiado ao PSD, partido de Gilberto Kassab.

Kassab é secretário do governo de Tarcísio de Freitas e estava no palanque com Nunes.

O apagão ocorre às vésperas do segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo, marcado para 27 de outubro.

No fim de outubro de 2023, uma forte chuva deixou moradores da capital paulista até quatro dias sem luz, gerando o caos pela cidade. A falta de energia provocou prejuízos para o comércio e chegou a ameaçar até a realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).