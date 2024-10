Engler liga para Zema, que promete apoio e pede gestão moderada em BH

O candidato Bruno Engler (PL) conversou nesta segunda-feira (14) por telefone com Romeu Zema (Novo) e o apoio do governador mineiro à sua candidatura deve ser formalizado, no máximo, até sexta-feira (18).

Segundo apurou a coluna, as tratativas estavam sendo feitas entre os partidos e agora entraram num nível pessoal.

Zema pediu a Engler o compromisso de que ele amenize o discurso mais estridente do bolsonarismo e faça uma gestão moderada para todos os belo-horizontinos.