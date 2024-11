SP: Prefeitura romperá contrato só com uma empresa suspeita de elo com PCC

A prefeitura de São Paulo vai cassar o contrato da empresa de ônibus Transwolff e manter o da Upbus, apurou a coluna. Ambas estão sendo investigadas por envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Segundo fontes que acompanham o processo de perto, foram encontradas uma série de irregularidades administrativas na Transwolff, como alto endividamento bancário e anomalias nas locações dos ônibus feitas diretamente por pessoas físicas.

As irregularidades vão ser determinantes para a abertura do processo de caducidade, que deve ocorrer em dezembro. É o primeiro passo para a extinção do contrato e a abertura de uma nova licitação. Procurada, a empresa informou que não pode se manifestar porque está sob intervenção.