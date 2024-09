Emergência respiratória exige medidas insanas, mas a dirigência é bundona

Imagina que louco seria se tivéssemos um prefeito rápido e corajoso que, deixando a campanha para reeleição um pouco de lado, agisse para dar alguma resposta à emergência respiratória na cidade? Que decretasse um rodízio mais draconiano até semana que vem, tirando 50% dos carros e caminhões da cidade até a qualidade do ar melhorar? Que obrigasse todas as camionetes, utilitários e 4x4 ficarem na garagem até segunda ordem?

Mais pirado seria um governador determinando que todas as fábricas do cinturão do ABC parassem a produção por cinco ou seis dias? Pontos facultativos, fechar escolas por uma semana, já estariam em pauta.

Ou que insano um presidente —ainda zero ligado a qualquer pauta do século 21— que determinasse que as Forças Armadas (as três) atuassem já no combate a todas as queimadas? E que colocasse toda a Polícia Federal para descobrir se as queimadas no interior do estado, especialmente em Ribeirão Preto, têm a ver com o crime organizado, aquele da sigla de três letrinhas?