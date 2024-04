O significado do índice que traz o Nordeste no topo da Educação

"Costumo dizer que o princípio do Ioeb é a resposta a uma pergunta: onde no Brasil você gostaria que seu filho nascesse? O índice tenta dar conta não apenas dos resultados em educação e não somente para um pequeno grupo, mas das oportunidades disponíveis para todas as crianças e jovens de um território", afirma Tereza Perez, diretora da ONG Roda Educativa, que faz a gestão institucional do projeto.

"O Ioeb avalia melhor o compromisso geral com a educação: olha para a gestão, avalia a situação de todos em idade escolar e não apenas os matriculados, presta atenção à permanência do diretor, que é um fator de qualidade da educação. Já os rankings feitos com base no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) colocam muito o resultado nas costas dos alunos e professores".

Em termos de desempenho em provas - sempre multifatoriais e muitas vezes ligados a fatores extraescolares (classe social, educação dos pais etc.) -, os nove estados do Nordeste ainda estão distantes dos bons desempenhos, com a já mencionada exceção de Pernambuco no Ensino Médio e do Ceará nos demais níveis de ensino. "O que se observa, porém, é uma tendência consistente da região eleger a educação como prioridade de fato, o que é muito positivo", afirma Tereza, ressaltando que os mesmos resultados apareceram na edição anterior do Ioeb, 2 anos atrás.

A chave do sucesso no Ioeb, de fato, é o avanço. As regiões Sul e Sudeste concentram 3 de cada 4 municípios com os maiores valores numéricos de Ioeb em 2023. Mas a maioria evoluiu menos que a média dos municípios brasileiros - e também em relação à edição anterior, que contemplou dados de 2021.

"Há também uma explicação estatística: é mais difícil crescer percentualmente a partir de uma nota de partida alta", afirma Tereza. Isso explica porque Ceará, São Paulo e Santa Catarina, mesmo com valores altos de Ioeb na edição 2023, tenham variado negativamente no período entre 2019-2023. No Sudeste, apenas 3% dos municípios estão entre os que mais avançaram. No Nordeste, o percentual é de 67%.

Outros resultados importantes: