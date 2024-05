Professores convocam 'greve' contra apps do governo Tarcísio

Para o diretor ouvido pela coluna, que pediu anonimato por temor de represálias, a expectativa é de um movimento pequeno, mas que sirva para chamar a atenção do que está ocorrendo. "Como a gestão Tarcísio de Freitas [União Brasil] não tem mecanismos de política educacional, cria mecanismos de controle", afirma. "A aula do professor não tem espaço pelo uso obrigatório das plataformas."

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (Seduc-SP) diz que cabe a cada professor a decisão de como usar as plataformas (veja resposta detalhada no final do texto). Mas uma resolução do governo Tarcísio estabelece o uso das plataformas como um critério de avaliação dos diretores. Os mal-avaliados podem ser removidos para outras escolas.

Aulas padronizadas, aulas a distância

Na descrição do gestor, o controle atinge mesmo as aulas "normais". A secretaria orienta o uso do material fornecido pelo Centro de Mídias — cada uma delas tem slides padronizados que devem ser projetados em sala com o conteúdo a ser ensinado. A seguir, o professor precisa acionar o aplicativo de tarefas — também pré-prontas — e fiscalizar quem entregou ou não. Se não gerar tarefas, pode receber uma notificação do diretor da escola.

"Isso para não falar no conteúdo, que é horroroso e muitas vezes sem conexão com o currículo paulista", afirma o diretor. Uma das aulas digitais do 2º ano do ensino médio utilizou um vídeo do Movimento Brasil Livre (MBL) para falar sobre grêmios estudantis. O material do 3o ano incluía um texto da Brasil Paralelo, produtora conservadora que chegou a produzir conteúdos negacionistas sobre mudança climática.

Quanto às aulas dadas apenas por plataformas, Marcia Jacomini, professora da Unifesp, estima que elas cheguem a um terço da carga horária total no ensino médio. Os aplicativos de matemática lideram as queixas dos alunos.