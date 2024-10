Risco de Marçal com laudo falso é enorme. Soberba ou medo de vencer?

O resumo é que Marçal contratou uma big confusão para requentar uma fake desmentida na véspera. Do ponto de vista político, mesmo considerando o jogo abjeto praticado pelo ex-coach, é quase incompreensível. Eleitoralmente, o momento do candidato do PRTB pode ser descrito como moderadamente positivo. Pelas últimas pesquisas, a despeito de ter arremessado a campanha na lama, sua passagem ao 2° turno varia do possível ao provável. Não seria surpreendente que terminasse - ou termine - o 1° turno na ponteira.

Ainda assim, o influenciador achou que valia o risco. Soberba é uma hipótese. Acostumado a ser tratado por seus seguidores como um iluminado inimputável, Marçal achou que estava lidando com a legião que engambela na internet. E que, se descoberta a mentira, seria possível fingir demência ignorando o caso e vomitando mais de 110 vídeos sobre outros assuntos antes de ter o Instagram derrubado. A tática deve ter funcionado em algum de seus outros rolos.

Tomada a decisão de publicar a farsa, Marçal precisou assumi-la em nome próprio. Diferentemente de outros políticos mentirosos, ele não teria outra alternativa. Bolsonaro e companhia já divulgaram fakes pesadas, mas há duas diferenças importantes.

A primeira: o bolsonarismo se constituiu desde o início como movimento político com múltiplos porta-vozes. Sempre se pode atribuir a mentira a terceiros, e sempre é possível abandoná-los quando dá ruim. A lista de antigos aliados arremessados às chamas é grande. Marçal, por enquanto, é ele por ele, sem anteparos.

A segunda: no caso bolsonarista, as mentiras mais cabeludas quase sempre eclodem pelos subterrâneos do império de comunicação que o ex-capitão montou - sobretudo WhatsApp. São redes menos monitoráveis e mais sujeitas ao anonimato.

Marçal também tem rede grande, mas sem opacidade. O grosso de seu aparato de comunicação está em redes visíveis. Instagram, Tik Tok e YouTube, principalmente.