Estridente, Marçal é embalagem repetida para produto vazio

No passado, alguém teve uma ideia genial para diferenciar seu sabão em pó: fazer uma embalagem com cores berrantes, letras chamativas, figuras com sensação de movimento, um ar meio bombástico.

Foi novidade até deixar de ser: logo outros tiveram a mesma ideia genial, e a estética da embalagem de sabão em pó também virou uma commodity.

A extrema direita mundial é uma espécie de grande prateleira de sabão em pó. Uma sucessão de pacotes estridentes tentando desesperadamente vender o mesmo velho produto. De vez em quando, aparece uma pretensa novidade. Por aqui, como se sabe, Pablo Marçal é a bola da vez.

Há bem pouca novidade na embalagem do autodenominado ex-coach, ou chief "visionary officer", como atualmente ele prefere ser bajulado. Seis anos atrás, Bolsonaro pode ter provocado choque com sua forma de se comunicar e com as coisas que dizia. Agora que está tudo mapeado, os clones da mesma forma — de Nikolas Ferreira a Cleitinho, de Marçal aos filhos 01 a 04 — soam todos meio bocejantes.

Em sua pesquisa online em grupos públicos de WhatsApp durante o período eleitoral em 2018, a antropóloga Letícia Cesarino apresentou funções metalinguísticas básicas que, segundo a autora, "cobrem praticamente todo o conteúdo coletado" nas redes bolsonaristas.

Dá para generalizar para além de Bolsonaro. São quatro pontos que resumem a comunicação da extrema-direita: