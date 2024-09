Cadeirada é barbárie, não há meme que normalize o absurdo

A cadeirada não nasceu no debate. É possível listar alguns de seus ingredientes. Cresce desde 2013, se alimenta do humor ofensivo e desrespeitoso estilo Pânico na TV, tem uma versão beta com o Movimento Brasil Livre (MBL), ganha impulso com as recompensas de exposição via redes sociais (a barbárie dá visibilidade e lucro), resulta em duas campanhas presidenciais violentas, facada, mortes de militantes.

Estamos colhendo mais de uma década de omissões e ações que permitiram essa involução generalizada do que entendemos por ética, moral e compromisso institucional.

Pablo Marçal, como defendi em outro espaço, é sintoma dessa derrocada ampla. Não há novidade nisso. A campanha a prefeito de São Paulo é um desastre completo. Cheia de mentiras, crimes contra a honra e, agora, violência. Todos são responsáveis e Datena fez algo inominável, mas incorrer em assimetria é um erro. Pablo Marçal é quem puxa a todos para a lama.

Com suas agressões baratas, apelidos infantis, lorotas absurdas, provocações para gerar corte, vulgaridade em estado bruto. Seu território é o das redes sociais, o da forma sem conteúdo, que apela barra os baixos instintos.

Hipnotiza, alimenta o vício da conexão online, nos deixa mais expostos aos anúncios das plataformas. Que é tudo o que elas — e ele — querem, nessa bizarra aliança entre o atraso obscurantista e o pretensamente moderno.

Por dever de ofício, preciso assistir a debates e entrevistas com Marçal. Tenho me perguntado: a que serve uma sabatina ao vivo com alguém que mente compulsivamente? A que se presta um debate que começa com agressões verbais e termina em pugilato?