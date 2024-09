Na Amazônia em crise, até floresta alagada pega fogo

Anos mais tarde, em 2006, a criação da Reserva Extrativista (Resex) do rio Unini permitiu que as populações ribeirinhas que saíram do Parna pudessem ocupar um outro território, explorando os seus recursos de forma sustentável.

Segundo a Fundação Vitória Amazônica (FVA), que monitora ambas as reservas, há cerca de 10 comunidades ativas na Resex Unini e apenas 4 no Parna Jaú. A densidade populacional é baixa, com menos de uma pessoa por quilômetro quadrado em toda a região. No entanto, 79% das cicatrizes de fogo identificadas pelo estudo nessas áreas estavam a até 10 km dos assentamentos humanos.

"O fogo tem origem humana", afirma Jochen Schongart. "Porém, na maioria dos casos, são incêndios acidentais." A partir de sua experiência com as populações do Jaú e do Unini, a antropóloga Satye Candehof explica que as comunidades tradicionais utilizam o fogo para manejo do solo, um método antigo de preparar a terra para replantio, usando as cinzas. "A ocupação é pequena, e o fogo, historicamente, também era de pequena escala e controlado."

Atualmente, os incêndios no Jaú e no Unini não se comparam àqueles que tomam grandes regiões do sul do Amazonas e norte de Rondônia, onde queimadas ilegais em propriedades rurais são frequentes, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e levantamento do site InfoAmazonia. "Essas comunidades tradicionais não são as responsáveis pelo aumento dos incêndios que estamos vendo", ressalta Satya.

No entanto, o caso do Parque Nacional do Jaú mostra como as mudanças climáticas podem tornar mesmo áreas protegidas e isoladas mais vulneráveis a incêndios de grandes proporções, com o manejo do fogo rapidamente saindo do controle. Fabiano Lopez da Silva, CEO da FVA, destaca que, nos últimos cinco anos, os meses de agosto a novembro têm sido dedicados a combater emergências. "Nossa luta agora é para que essas áreas de proteção não desapareçam", comenta Fabiano.

Mas essa nova realidade não contesta a efetividade das reservas na proteção desses habitats. Outra pesquisa, publicada em 2009 no jornal científico PLOS ONE, atestou que os efeitos negativos de incêndios durante eventos de El Niño são significativamente maiores em florestas fora de áreas de proteção e próximas a rodovias.