Kleber foi dispensado do canal CNN na segunda-feira (12/9), onde participava semanalmente do programa esportivo "Domingo com Benja", do apresentador Benjamin Back, após ser acusado de agredir uma mulher em um posto de combustíveis em São Paulo.

Em nota divulgada publicamente, o ex-atleta afirmou ter sido agredido por três pessoas no estabelecimento, e que apenas se defendeu. "Em nenhum momento, agredi qualquer funcionário. Agi em legítima defesa e tenho testemunhas".