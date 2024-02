MP arquiva inquérito sobre responsabilidade de Lima Duarte em acidente

O Ministério Público arquivou o inquérito criminal instaurado pela polícia para investigar a conduta do ator Lima Duarte, de 93 anos, no acidente de trânsito em que ele se envolveu com a motociclista Simone Regina de Abreu Nunes em março do ano passado.

O acidente ocorreu em uma rotatória da avenida Marques de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, quando o ator retornava de Indaiatuba, no interior paulista.

O inquérito foi aberto a pedido da motociclista que disse ter sofrido lesões gravíssimas na região do quadril e acusou Lima Duarte de estar dirigindo em velocidade "incompatível".