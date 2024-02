Hang terá de pagar R$ 18 mil após Justiça reconhecer que ele defendeu golpe

O empresário citou no processo que o Ministério Público Federal havia arquivado uma investigação aberta contra ele com base na reportagem da CBN por entender que não houve apoio à intervenção militar.

A Justiça, no entanto, não aceitou a argumentação de Hang. Ele perdeu o processo contra a emissora em todas as instâncias e não pode mais recorrer uma vez que já transitou em julgado.

O desembargador Marcos Rios Gonçalves, relator da ação no Tribunal de Justiça de São Paulo, disse que ficou demonstrado que Hang havia, sim, manifestado apoio explícito a declarações prestadas em 2017 pelo general Hamilton Mourão.

Mourão, que, no ano seguinte, seria eleito vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, fizera a seguinte afirmação em uma palestra ao ser questionado sobre a possibilidade de ocorrer uma intervenção militar no Brasil:

"Na minha visão, que coincide com a dos meus companheiros dos altos comandos do Exército, (...) ou as instituições solucionam o problema político, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou, então, nós teremos que impor isso. Os poderes terão que buscar uma solução, se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa solução não será fácil, ela tratará problemas, podem ter certeza disso".

Hang postou um vídeo em suas redes sociais elogiando Mourão: