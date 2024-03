Justiça conclui que houve superfaturamento de R$ 49 mil em quadro de Serra

"Não há como não considerar a ocorrência de superfaturamento, em violação à moralidade administrativa e ao interesse público", afirmou na decisão o desembargador Renato Delbianco, relator do processo no Tribunal de Justiça de São Paulo.

O desembargador destacou que não se tratou de um trabalho complexo, "partindo de uma fotografia de campanha", e citou que a obra foi feita em apenas 10 dias, sendo que o orçamento apresentado previa um prazo de realização de no mínimo dois meses.

A tela foi adquirida pelo então governo Geraldo Alckmin para a galeria do palácio, que conta com o retrato de mais de 30 governadores. A Justiça, no entanto, isentou Alckmin, hoje vice-presidente da República, de responsabilidade no episódio.

Não haveria, de acordo com o processo, nenhuma indicação de que Alckmin tenha agido com "dolo específico", ou seja, de forma consciente e com objetivos específicos de lesar os cofres públicos. Não haveria, segundo a decisão tomada ainda em primeira instância, indicativos de que ele tenha tido sequer especial envolvimento na contratação.

Gregório Gruber, que é um premiado artista plástico brasileiro, com obras expostas no Masp, na Pinacoteca e no Banco Mundial, ainda pode recorrer.

Na defesa apresentada à Justiça, ele afirmou que a alegação de superfaturamento é absurda e questionou a perícia realizada, declarando que não foram adotados os critérios e requisitos adequados para a avaliação.