Filho de Chorão perde ação, e músicos podem usar 'Charlie Brown' em shows

A Justiça paulista rejeitou pedido feito pelo empresário Alexandre Lima Abrão, filho do vocalista Chorão (1970-2013), para proibir os músicos Marcão Britto e Thiago Castanho de usar o nome Charlie Brown Jr. em suas apresentações.

Assim como Chorão, Marcão e Thiago participaram da fundação da banda em 1992, na cidade de Santos, mas o filho do vocalista alegou à Justiça ser ele o proprietário da marca.

Abrão disse à Justiça que o pai havia assumido a administração do grupo musical, passando a cuidar de questões burocráticas como o "arquivamento da memória iconográfica" e do "pedido de registro" no nome da banda perante o Inpi (Intituto Nacional de Propriedade Industrial).