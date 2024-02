Damares em instituição de Luther King é delírio cínico da extrema direita

Disputar sentidos de coisas que se impõem na esfera pública como pautas relevantes, como direitos humanos, família, diversidade e racismo, é uma estratégia básica da extrema direita em todo o mundo.

Hoje foi dia de retribuir uma grata visita que recebi, ainda em 2019, e que balizou todo nosso trabalho na área da igualdade racial, com enfoque na reconciliação.



Estive na Southern Christian Leadership Conference, instituição em Atlanta nos Estados Unidos, criada por Martin… pic.twitter.com/is20Dw6zmN — Damares Alves (@DamaresAlves) February 16, 2024

Damares compõe a extrema direita no Brasil. Seu fundamentalismo religioso é nocivo para a vida social diversa, plural e laica no país. Sua gestão foi pífia na área dos direitos humanos, completamente ideologizada e fanática. Esta é a típica postagem cínica.

Basta lembrar a postura de Damares diante da repercussão do assassinato por espancamento do jovem congolês Moïse Mugenyi Kabagambe em um quiosque na Barra da Tijuca, em 2022. As repercussões começaram quando as imagens do seu cruel assassinato registrado pelas câmeras vieram a público em 30 de janeiro. Mas a comunicação oficial de Damares e seu ministério só veio no dia 2 de fevereiro.

No dia 1º, já em meio à forte repercussão, Damares encontrou tempo para fazer vídeo no Instagram em que brincava, de maneira infantilizada, sobre Bolsonaro ser "o lobo mau dos comunistas" e Michelle Bolsonaro ser "o terror das bruxas".