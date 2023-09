Os cabos de guerra entre o centrão e os sucessivos governos têm aumentado de pressão às vésperas de cada votação de projetos importantes. O centrão estica a corda de um lado para forçar a liberação verbas ou cargos para o grupo que comanda o Congresso.

No governo da ex-presidente Dilma Roussef, ela resolveu não ceder à chantagem do agrupamento e esticou a corda até que ela rompesse. Acabou sofrendo impeachment.

No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o então chefe do Planalto resolveu ceder por completo: entregou ao centrão a distribuição dos cargos entre os partidos e das verbas do Orçamento da União.

Foi criado até o tal Orçamento secreto, gerido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e pelo então presidente do Senado, David Alcolumbre (União-AP).

Lula quer retomar o relacionamento que manteve com o centrão nos seus dois primeiros governos: a cada vez que o grupo esticava a corda, ele exigia que fosse votado o projeto de interesse do governo antes de fazer as concessões.

Mas Arthur Lira ainda estava acostumado ao poder que detinha na época do ex-presidente Bolsonaro. Ele tem tentado cobrar do atual presidente que entregue cargos e verbas antes de o Congresso aprovar os projetos.