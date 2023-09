O ministro Kassio Nunes Marques votou em março do ano passado, na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), contra a suspeição do ex-juiz Sergio Moro na condução da Operação Lava Jato. A suspeição foi confirmada no Plenário do STF com o voto favorável do ministro Dias Toffoli.

O curioso é que Nunes Marques utilizou como argumento em seu voto uma mesma justificativa apresentada pelo ministro Dias Toffoli, no último dia 6, para declarar inválidas todas provas obtidas por Moro a partir do acordo de leniência da construtora Lava Jato.

A ANPR (Associação Nacional de Procuradores da República) apresentou nesta 2ª feira um recurso contra a decisão de Toffoli. Se o recurso for julgado pela Segunda Turma do STF, como é provável, Nunes Marques será o voto decisivo.