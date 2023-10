Histórico mostra falta de evolução. Tirando o próprio período da ditadura militar, a primeira vez que as forças federais atuaram na área de segurança foi no Rio de Janeiro em junho de 92, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. O então presidente, Fernando Collor de Mello, assinou uma Garantia da Lei e da Ordem, chamada GLO, que permite o envio de tropas federais, do Exército, sobretudo, para os estados, para as cidades.

Militares e tanques permaneceram em pontos estratégicos do Rio de Janeiro, especialmente no caminho onde passavam as delegações estrangeiras. Acabou a Rio-92 e tudo voltou a ser o que era - ou até pior.

Além disso, as forças armadas atuaram na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, na Copa do Mundo de 2014 e ainda nas Olimpíadas de 2016, também no Rio de Janeiro. Tudo isso sem evolução no problema da segurança pública no país após os eventos.

Novo cangaço. A violência no país não está só nos grandes centros urbanos, mas também no interior, com o chamado Novo Cangaço, que tem ligações estreitas com grandes organizações criminais do país, como PCC e Comando Vermelho.

Golpistas queriam GLO no 8 de janeiro. No fatídico dia da tentativa de golpe, chegou-se a pensar numa GLO, mas o presidente Lula acabou barrando a ideia. A GLO era, na verdade, parte do plano dos golpistas para colocar o Exército nas ruas e não mais sair até que o presidente eleito fosse deposto.

Muito plano e pouco dinheiro. Com o crescimento da violência no país e as fortes críticas, o ministro Flávio Dino resolveu anunciar às pressas um programa que parece não estar ainda totalmente desenhado.