Moraes acena com condenação de autoridades e do próprio Bolsonaro

A lembrança do inquérito acena com a condenação dos envolvidos, da mesma forma que ocorreu com os primeiros acusados.

Alexandre de Moraes era o principal alvo do autor das bombas, Francisco Wanderley Luiz, conhecido como "Tiu França". Segundo a Polícia apurou, ele teria dito que pretendia matar o ministro.

Pela fala do ministro no VI Encontro Nacional do Ministério Público no Tribunal do Júri, seguida do discurso da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, ficou claro que a irritação contra Bolsonaro na Justiça só aumentou.

Moraes fez questão de citar que não considerava esse novo atentado um fato isolado e lembrou o chamado "Gabinete do Ódio", apelido dado a um grupo que funcionava dentro do Palácio do Planalto e incentiva agressões contra opositores de Bolsonaro.